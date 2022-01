Auch in Friedelsheim hat ein Schnelltestzentrum eröffnet. Es war der letzte Ort in der Verbandsgemeinde Wachenheim, der noch keine Testmöglichkeit hatte. Getestet wird in der Bahnhofstraße 44. Auch ein Heimservice wird angeboten. Wie Andreas Schröck, Geschäftsführer der reventex UG, die sich um Gastronomie, Catering und Veranstaltungsmanagement kümmert, mitteilt, ist das Testzentrum auf dem Parkplatz neben der Weinstube „Haardtblick“ ab sofort geöffnet. „Als besonderen Service bieten wir auch an, bei den Leuten in den eigenen vier Wänden zu testen“, berichtet Schröck, der das Angebot an die ältere Generation, die vielleicht nicht mehr so mobil ist, und Leute richtet, die nicht in der Kälte vor einem Testzentrum warten möchten. Das Zentrum in der Bahnhofstraße ist mittwochs bis freitags von 12 bis 14 und von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags wird von 12 bis 20 Uhr getestet. Der Heimservice wird montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr angeboten. „Innerhalb dieses Zeitfensters kommen wir bei den Leuten vorbei. Dabei kommt es immer darauf an, in welchem Ort wir unsere Tour beginnen“, erklärt Andreas Schröck, der darauf hinweist, dass bei jedem Test ein gültiger Personalausweis bereitgehalten werden muss. Anmeldungen zum Test sind über die Telefonnummer 06322 9895272, per E-Mail an kontakt@reventex.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite www.reventex.de möglich.