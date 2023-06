Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrunde in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz ist nach dem 1:0 des Weisenheim am Sand über den SV Rot-Weiss Seebach spannender denn je. Vor allem zwei Akteure ragten heraus.

Angesichts der zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten erscheint es kurios, dass in der Begegnung nur ein Treffer fiel. Dass es dazu kam, lag an den beiden Torhütern Benjamin Salzner (Weisenheim)