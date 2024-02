Nach drei Jahren Unterbrechung zieht er am Freitag wieder in der Dunkelheit durch den Ort: der Nachtumzug der Gönnheimer Fasnachter. 30 Zugnummern sind dabei: Unter anderem drei Weinprinzessinnen, zehn närrische Hoheiten und etliche Hexengruppen aus der badischen Fasnacht haben ihr Kommen zugesagt. Zwischen 19 und 24 Uhr muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Aufstellung nimmt der Nachtumzug am westlichen Ortseingang (L 525), etwa ab dem Feuerwehrgerätehaus, losziehen soll er um 19.11 Uhr. Die Zugstrecke verläuft durch Ludwigstraße, Bismarckstraße, Raiffeisenstraße und wieder Ludwigstraße zurück zum Ausgangspunkt, wo sich der Zug dann auflöst. Die Musikwagen der Schoppepetzer aus Gimmsheim und der Wöllsteiner Fasnachtclub sorgen für den nötigen Sound – auch später bei der Straßenfasnacht. Vorweg zieht ein 40 Mann starker Musikzug. Der Organisator des Zuges und Vorsitzender der Gönnheimer Fasnachter, Rudolf Nann, ist der Überzeugung: „Das ist eine gute Mischung.“ Nach dem Umzug ist vor der Straßenfasnacht und die steigt auf dem Marktler Platz. Als Ausschank dienen das Wooghaisel und ein Zelt. Die Bismarckstraße bis zum „Linnebämel“ und die Bahnhofstraße bis Ecke Waltershöhe bleiben bis 24 Uhr gesperrt.