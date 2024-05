Die Neustadter Firma MoD Holding will in diesem Jahr in Bad Dürkheim ein sogenanntes „Mobility-on-Demand“-Angebot einführen (wir berichteten mehrfach). Dabei handelt es sich um einen Fahrdienst, der mit einem Pkw auf Abruf („on Demand“) festgelegte Haltepunkte anfährt. Im Unterschied zum Taxi erfolgen die Fahrten von und zu den Haltepunkten, den sogenannten MoD-Stops, die circa 300 bis 500 Meter auseinander liegen. MoD ist bereits in der Stadt Neustadt sowie den Verbandsgemeinden Lambrecht, Maikammer und Deidesheim unterwegs. Außer Bad Dürkheim sollen die weißen Fahrzeuge des Unternehmens auch die Verbandsgemeinde Wachenheim ansteuern. In Bad Dürkheim soll es über das Stadtgebiet verteilt 51 sogenannte MoD-Stops geben, an denen es möglich ist, ein- oder auszusteigen. Die Fahrten sollen so organisiert werden, dass möglichst mehrere Personen auf einer Fahrt befördert werden (Pooling). Fahrten können entweder über eine App oder telefonisch gebucht werden. Nachdem es zuletzt Gespräche mit dem Aufsichtsrat der Stadtwerke gegeben hatte, stellen Vertreter der Neustadter Firma das Angebot am Dienstag ab 17 Uhr im Stadtrat öffentlich vor.