Edmund Müller tritt die Nachfolge von Joachim Schleweis (CDU) als Bürgermeister von Weisenheim am Berg an. Schleweis wollte nach zehn Jahren für keine weitere Amtsperiode kandidieren. Der 68-Jährige setzte sich mit 70,4 Prozent gegen Sabine Zimmermann (SPD) durch, die 29,6 Prozent erhielt. Müller trat für die Bürger für Weisenheim an.