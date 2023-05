Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Erneuerung des Gehwegs in der Bismarckstraße kann in Angriff genommen werden. In seiner Sitzung am Mittwochabend vergab der Gemeinderat die Arbeiten für 71.300 Euro an eine Firma aus Eisenberg. Kritik gab es wegen fehlender Schnelltests für Wahlhelfer.

Die Eisenberger Firma, die den Zuschlag für die Erneuerung des Gehwegs bekam, bewegte sich mit ihrem Angebot exakt im Bereich der Kostenschätzung des planenden Ingenieurbüros. Die Birken