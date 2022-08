Sowohl beim Fußball-Kreispokal Rhein-Mittelhaardt als auch beim Wettbewerb um den Rhein-Mittelhaardt-Cup werden in dieser Woche die Begegnungen der ersten Runde ausgetragen. Vor allem das Derby am Donnerstag in Friedelsheim verspricht Spannung.

Nachdem am vergangenen Wochenende die erste Runde im Verbandspokal traditionell die Saison im Amateurbereich eingeläutet hat, geht es in dieser Woche weiter mit dem Kreispokal Rhein-Mittelhaardt. Das Ticket für die nächste Runde gelöst hat bereits die TuS Lachen-Speyerdorf, die 5:0 bei TuRa Otterstadt gewann. Am Mittwochabend geht es weiter mit den Begegnungen SpVgg Edenkoben – SG Forst/Ruppertsberg, ASV Schwegenheim – SG TV Westheim/Türk Germersheim II, SG Neidenfels/Lambrecht – SG Elmstein/Iggelbach, TuS Wachenheim – TSV Königsbach, FC 23 Hambach – VfL Neustadt, FV 1921 Haßloch – SG Mußbach (alle 19 Uhr). Um 19.30 Uhr werden die Begegnungen SG Kirrweiler/Venningen – TuS St. Martin, ASV Esthal – SV Schöntal und FV Hanhofen – SpVgg Rot-Weiß Speyer angepfiffen. Am Donnerstag (19.30 Uhr) kommt es zu den Duellen TuS Friedelsheim – FC Leistadt, SV 1911 Bad Dürkheim sowie TuS Gronau – SG Dannstadt/Rödersheim. Die Begegnung zwischen Kickers Neuhofen und dem ASV Waldsee ist abgesetzt worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

In der ersten Runde des Rhein-Mittelhaardt-Cups, in der Titelverteidiger FC Lustadt II ein Freilos erhalten hat, sind bereits zwei Teams in der nächsten Runde: die SG Böhl-Iggelheim II (4:2 gegen TuRa Otterstadt II/FSV Schifferstadt IV) und der FC Speyer 09 II (2:1 gegen FV Heiligenstein II). Des Weiteren spielen TuS Friedelsheim II – SV Rot-Weiß Seebach II, FC 23 Hambach II – TuS Diedesfeld II, ASV Harthausen II – SG SV Geinsheim II/SV Gommersheim II, SpVgg Rot-Weiß Speyer II – FV Berghausen II, SG Böhl-Iggelheim III – 1. FC 08 Haßloch II, SG Limburgerhof II – FG 08 Mutterstadt II und SG Neidenfels/Lambrecht II – VfL Neustadt II (alle Dienstag, 19 Uhr) sowie FV Hanhofen II – FV Dudenhofen III und SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld II – SV Altdorf-Böbingen II (beide Dienstag, 19.30 Uhr). Am Mittwoch (19 Uhr) kommt es zum Stadtderby FSV Schifferstadt III – Phönix Schifferstadt II, um 19.30 Uhr empfängt die TSG Deidesheim III den TuS Niederkirchen II. Abgesetzt und noch ohne Nachholtermin sind die Spiele FV 1921 Haßloch II – VfB Haßloch II und SG Mußbach II – TSG Deidesheim II.