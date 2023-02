Am Dienstagmittag ist eine 57-Jährige bei einer Kollision mit einer Litfaßsäule in der Weinstraße in Ungstein verletzt worden. Das DRK brachte sie ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Frau mit ihrem VW UP in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. Dabei fuhr sie aus bislang nicht bekannten Gründen auf den Nissan eines 41-Jährigen auf, der gerade einparkte. Letztlich kam sie in an der Litfaßsäule zum Stillstand. Am VW entstand laut Polizei ein Schaden von 10.000 Euro, des Weiteren sei ein Sachschaden von 3500 Euro entstanden.