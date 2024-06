Am Samstag gegen 11 Uhr ist laut Polizei auf der K31 zwischen Leistadt und der Lindemannsruhe ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Ludwigshafen war demnach von Leistadt kommend auf der K31 unterwegs und wollte eine Gruppe Radfahrer überholen. Dabei übersah er den 53-jährigen Radler aus dem Raum Worms, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Radfahrer nach rechts aus und kam auf dem Grünstreifen zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und musste mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand entsprechender Sachschaden, berichtet die Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K31 kurz gesperrt.