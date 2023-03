Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwierige Vorhaben können in diesem Jahr in Gönnheim angepackt oder beendet werden. Gemeint sind nicht nur das alte Schulhaus und die Kita-Erweiterung, sondern auch die Gehwegerneuerung in einem Teil der Bismarckstraße. Und dann ist da noch die verschobene 1250-Jahr-Feier.

Das alte Schulhaus in der Dorfmitte ist schon mehrere Monate eingerüstet. Wegen der abschließenden Streicharbeiten, für die eine Mindesttemperatur vonnöten ist, ließ man auf