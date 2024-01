In der Gönnheimer Ludwigstraße West und Bismarckstraße stehen Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen an. Um die Bürger zu informieren, lädt die Ortsgemeinde zum Informationsabend am Donnerstag, 25. Januar, 19 Uhr, in den Festsaal des TV Gönnheim ein. Laut Mitteilung werden auch Vertreter der Firmen vor Ort sein, um Fragen zu beantworten.