Ein Mitarbeiter der Unteren Abfallbehörde hat am Wochenende einen Fall von illegaler Reifenablagerung am Waldparkplatz „Saupferch“ entdeckt.

Am Rande des Parkplatzes, die angrenzende Böschung hinunter und im Bach am Fuß der Böschung lagen nach Angaben der Dürkheimer Kreisverwaltung etwa 90 Altreifen verteilt. Darüber hinaus habe der Abfallwirtschaftsbetrieb am Dienstag bei der Abholung der Reifen weitere 150 Reifen entdeckt. Sie seien teilweise den Hang hinuntergeworfen worden. Das habe die Abholung wesentlich erschwert.

„Solche Fälle von illegalen Müllablagerungen verdeutlichen leider immer wieder, wie wenig Respekt manche Menschen vor unserer Umwelt haben. Reifen können günstig bei unseren Wertstoffhöfen entsorgt werden. Mir fehlt jedes Verständnis dafür, dass jemand sie rücksichtslos in den Wald wirft“, wird Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert.

Abladen kann teuer werden

Wer bei der illegalen Entsorgung erwischt oder im Nachgang ermittelt wird, bezahlt laut Kreis für bis zu fünf Reifen ein Bußgeld von bis zu 200 Euro, bei mehr als fünf Reifen können bis zu 2500 Euro fällig werden. Das gilt jeweils zuzüglich der anfallenden Entsorgungskosten.

Nicht nur das illegale Entsorgen in der Landschaft sei verboten, auch Verbrennen und Vergraben von Altreifen ist nicht gestattet. Altreifen können an den Wertstoffhöfen in Friedelsheim, Haßloch und Grünstadt abgegeben werden. Pro Reifen kostet das drei Euro.

Da rund um den Parkplatz gerade am Wochenende viele Besucher im Wald unterwegs sind, bittet die Umweltbehörde mögliche Zeugen darum, sich zu melden. Angesichts der großen Menge an Reifen müsste nach ein Einschätzung des Kreises ein Lkw auf dem Weg unterwegs gewesen sein. Wer in dem Bereich Verdächtiges gesehen hat, kann sich melden unter Telefon 06322 961 5202 oder per E-Mail an umwelt@kreis-bad-duerkheim.de. Hinweise werden vertraulich behandelt.