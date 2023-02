Die Hauptstraße ist seit Freitagvormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim auf Anfrage mitgeteilt.

Am Montag war es an der engsten Stelle der vielbefahrenen Straße zu einem Wasserrohrbruch in der Hauptleitung gekommen. Das defekte Rohr war bereits am Dienstag ersetzt worden. Weil die Straße aber wegen der Arbeiten an der Leitung neu asphaltiert werden musste, hatte die Verwaltung eine Vollsperrung bis Freitag angeordnet.