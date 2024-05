In Hardenburg soll es 2025 eine Dorfmoderation geben. Den Weg dafür frei machte der Stadtrat vergangene Woche: Die Stadt wird einen Förderantrag für Dorfmoderation und zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes stellen. Auf dieser Grundlage könnten in einem zweiten Schritt Bürger bei der Sanierung Gebäude gefördert werden. Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU) sprach von einem „Riesenglücksfall“ für den Ortsteil, dass Dorfmoderation und Entwicklung des Buchert’schen Geländes, das 2023 gekauft wurde, zusammenfallen. Brand will auf dem Gelände unbedingt etwas für die Jugend tun. Hardenburg sei der Ortsteil mit den meisten Kindern und Jugendlichen, gleichzeitig gebe es dort keinerlei Angebote. Der Ortsvorsteher kann sich etwa einen Bolzplatz auf dem Gelände vorstellen. Brand ist überzeugt, dass der Spielplatz an der Kita ein Erfolg wird – er werde sowohl für Kita-Kinder als auch die Öffentlichkeit attraktiv gestaltet werden. In die Dorfmoderation sollen Bürgerinnen und Bürger Ideen einbringen. Sie ist ein offener Prozess. Brand sieht auch das Thema Verkehr oder das Optimieren der Radwege oben auf der Prioritätenliste.