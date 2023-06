Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pfälzische Musikgesellschaft hatte am Sonntag zur sommerlichen Bläserserenade ins Grüne geladen: Das „Tibia Holzbläserquintett“ und die Erzählerin Tanja Mahn-Bertha aus Weisenheim am Berg hielten im Dürkheimer Alten Weingut am Maxbrunnen ihr Publikum für fast drei Stunden bei Laune.

Als Feengarten bezeichnete eine der Protagonistinnen des Abends, Erzählerin Mahn-Bertha, das zauberhafte Grünareal oberhalb der Häuserflucht des alten Weinguts am