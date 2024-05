Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keine aufschiebende Wirkung hat eine Klage gegen den Ausbau der K2 mit Erweiterung der Dackenheimer Bahnbrücke. So steht es in der Baugenehmigung, dem sogenannten Planfeststellungsbeschluss. Die Bürgerinitiative in Dackenheim weiß noch nicht, wie sie damit umgehen soll. Das Projekt soll 2026 umgesetzt werden.

Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer (LBM) hat den sofortigen Vollzug des Planfeststellungsbeschlusses beantragt. Wie kam es dazu?

Der