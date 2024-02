Gegen 9.10 Uhr hat die Polizei am Donnerstag in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim eine 60-jährige Ford-Fahrerin kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.