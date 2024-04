Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Wohnhausfeuer mit einem Todesopfer, ein Verkehrsunfall mit Schwerverletzten und ein großer Flächenbrand: Allein im Dezember verlangten drei spektakuläre Einsätze der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Freinsheim ihr gesamtes Können ab. Was der Jahresbericht 2023 sonst noch verrät.

Am häufigsten mussten die Kameraden in der Stadt Freinsheim ausrücken (87 Einsätze), gefolgt von Weisenheim am Sand (53). Deutlich weniger Einsätze hatten die Brandbekämpfer