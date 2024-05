Einen BMW M5 haben Autodiebe nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr in der Ringstraße in Wachenheim entwendet. Wie die Täter den Wagen stehlen konnten, ist nicht bekannt. Alle Fahrzeugschlüssel befinden sich noch beim Eigentümer. Bei der Fahndung konnte das Auto bislang nicht gefunden werden. Es entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei telefonisch der Nummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.