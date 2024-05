Nach 20 Jahren in der Jamaika-Koalition hat die Dürkheimer FDP die vergangenen fünf Jahre in der Opposition verbracht. Spitzenkandidatin Petra Dick-Walther erklärt im Gespräch mit Alexander Sperk, an welchen Stellen sie mit der Entwicklung der Stadt nicht zufrieden ist und was die Liberalen ändern wollen. Sie spricht auch über ihre schwere Erkrankung.

Warum sollten die Bad Dürkheimerinnen und Bad Dürkheimer am 9. Juni für die FDP stimmen?

Ich