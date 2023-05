Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord ist der FC Leistadt am Mittwoch, 19.30 Uhr, in einem Nachholspiel Gastgeber des TuS Wachenheim.

„Ich erwarte mehr Gegenwehr als am Sonntag von Friedelsheim. Trotzdem werden wir die angeschlagenen Akteure schonen und rotieren“, spricht Wachenheims Trainer Michael Acker über seine Ausrichtung.