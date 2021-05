In der kommenden Woche werden im Impfzentrum in der Dürkheimer Salierhalle die Erstimpfungen wieder aufgenommen, die seit 28. Januar mangels Impfstoff-Nachschub ausgesetzt waren.

Neben Ampullen von Biontech/Pfizer wird jetzt auch die erste Lieferung mit dem Vektor-Impfstoff von Astrazeneca erwartet.Die mobilen Impfteams haben ab 3. Februar mit den Zweitimpfungen in Alten- und Pflegeheimen begonnen. Fünf Heime sind laut Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung, bereits „durchgeimpft“. Bis Ende Februar sollen in allen Heimen die Zweitimpfungen erfolgt sein. Hier wurden insgesamt knapp 2000 Personen geimpft.

Im Impfzentrum in der Salierhalle kommt ab Montag das britisch-schwedische Vakzin von Astrazeneca zum Einsatz. Es wird an Personen der Priorität 1 verimpft, die jünger sind als 65 Jahre. Hierzu gehören insbesondere medizinisches Personal, Rettungskräfte oder Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten.

Bisher rund 450 Termine vergeben

Für Erstimpfungen mit Astrazeneca sind im Impfzentrum in Bad Dürkheim bisher rund 450 Termine vergeben worden. „Das sind vor allen Dingen Menschen, die sich bereits über die Impfhotline des Landes registriert haben, aber bislang noch keinen Termin hatten“, erläutert Müller. Die neue Impfverordnung habe in der Praxis keine weiteren Auswirkungen auf das Impfzentrum. „Nach wie vor werden Personen der Priorität 1 geimpft“, betont die Sprecherin.

Bis zum kommenden Dienstag werden die Zweitimpfungen mit Biontech/Pfizer zunächst abgeschlossen sein. Alle 1460 Personen, die bis zum 26. Januar ihre Erstimpfung erhalten haben, werden bis dahin die zweite Dosis erhalten haben. Danach werden nach dreiwöchiger Pause die Erstimpfungen mit diesem Vakzin wieder aufgenommen.

200 Impfungen am Tag werden ab kommender Woche in der Salierhalle verabreicht. Dennoch wird weiterhin nur im Ein-Schicht-Betrieb gearbeitet. Termine sind bis in den Nachmittag vergeben. Der Ein-Schicht-Betrieb mit einem Team von insgesamt acht bis neun Mitgliedern reiche für die rund 200 Impfungen am Tag aus, so Müller.

„Man kann sich den Impfstoff nicht aussuchen“

Bleiben am Nachmittag Dosen übrig, weil beispielsweise jemand nicht zu seinem Termin erschienen ist, gibt es eine Liste mit Personen, die ebenfalls der Priorität 1 angehören, die angerufen werden und die kurzfristig ins Impfzentrum fahren können. Das komme jedoch nicht oft vor. „Dies liegt im einstelligen Bereich.“

Wie Müller weiter mitteilte, ist eine Lieferung des amerikanischen Moderna-Impfstoffs bisher nicht eingeplant. „Zumindest nicht für die nächsten Tage. Die Lieferungen erfolgen aber generell kurzfristig.“ Die Erstimpfungen ab Dienstag könnten für Menschen ab 80 Jahren theoretisch sowohl mit Impfstoff von Biontech als auch von Moderna erfolgen, je nachdem, was geliefert werde. „Man kann sich den Impfstoff nicht aussuchen“, bekräftigt Müller. Das Vakzin von Moderna ist wie das Produkt von Biontech/Pfizer ein mRNA-Impfstoff. Es wurde als zweiter Impfstoff gegen das Coronavirus in der EU zugelassen. Aber auch hier gibt es Lieferschwierigkeiten.