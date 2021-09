Zum ersten Mal gab es am Mittwoch Auffrischungs- oder so genannte Booster-Impfungen im Impfzentrum in der Salierhalle. Rund 160 Personen nahmen das Angebot wahr. Bereits vor Beginn der Impfaktion um 12 Uhr hatten sich Warteschlangen vor der Salierhalle gebildet. „Damit haben wir gar nicht gerechnet“, erklärte die Pressesprecherin der Kreisverwaltung, Sina Müller. Eigentlich war das Angebot des Impfzentrums nur für die über 80-Jährigen vorgesehen. Da diese Woche kurzfristig die Gesundheitsminister der Länder die Drittimpfungen bereits für Menschen über 60 Jahren möglich gemacht haben (wir berichteten), waren auch einige Personen dieser Altersgruppe da. „Die haben wir natürlich nicht weggeschickt, wenn ihre zweite Impfung sechs Monate zurück lag“, betonte Müller.

Schüler werden zur Erstimpfung eingeladen

Die nächste Möglichkeit zur Boosterimpfung mit dem Biontech-Impfstoff ist am Mittwoch, 15. September, ebenfalls wieder von 12 bis 19 Uhr. Dann kann es im Impfzentrum zum Treffen junger und älterer Generation kommen. Denn das Impfzentrum hat über die weiterführenden Schulen Einladungen zur Erstimpfung von Schülern ab 12 Jahren verschickt. Die Jugendlichen können dann zeitgleich zu den Drittimpfungen der Älteren in der Salierhalle ihre Spritze bekommen. Die Zweitimpfung der Schüler müsste dann über einen niedergelassenen Arzt nach Wahl erfolgen, da das Impfzentrum Ende September schließt. Weitere Termine für Drittimpfungen von Älteren und Erstimpfungen von Schülern sind außerdem jeweils von 12 bis 19 Uhr am Freitag, 17. September, Montag, 20. September, und Dienstag, 21. September. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.