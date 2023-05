Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer feierlichen Zeremonie sind am Samstag im Wald oberhalb von Leistadt ein Gedenkstein und eine Informationstafel enthüllt worden. Die Gedenkstätte erinnert an die Besatzung einer Halifax NP711 der Royal Canadian Air Force, die in der Nacht auf den 22. Februar 1945 an dieser Stelle nach Beschuss durch die Wehrmacht abstürzte.

Sieben Männer – sechs Kanadier und ein Schotte – waren in der Maschine. Der Turmschütze Donald Edison Sherman hatte versucht abzuspringen, seine Leiche wurde in der Nähe von