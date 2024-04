Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neue Erfahrungen machen, über die eigenen Grenzen gehen – die Hauptdarsteller der SWR-Reihe „Down the road“ erleben dasselbe, was Stars und Sternchen gerne sagen, wenn sie in einer der zahlreichen Reality-TV-Shows auftreten. Aber sie sind besonders: Alle haben das Down-Syndrom. In der aktuellen Staffel ist eine junge Frau aus Bad Dürkheim zu sehen.

Katharina Roling muss immer wieder lachen, wenn sie an den letzten Sommer zurückdenkt. Damals war sie mit einem Fernsehteam und fünf anderen jungen Leuten für „Down the