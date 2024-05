Die Gemeinde Kallstadt wird sich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen. Das haben die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung am Montag einstimmig beschlossen.

„Unser Dorf hat Zukunft“ ist ein Wettbewerb des Bundes, bei dem positive Entwicklungen in Dörfern, die Bürgerengagement zu verdanken sind, prämiert werden. „Unser Dorf hat Zukunft“ ist Nachfolger des früheren Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“. Erste Stufe ist ein Wettbewerb im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim. Die Sieger qualifizieren sich für die nächste Stufe, den Landeswettbewerb. Orte, die hier erfolgreich sind, dürfen am Wettbewerb auf Bundesebene teilnehmen. Nach Angaben von Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) wird die Jury für den Kreis-Wettbewerb im September nach Kallstadt kommen. Er erhoffe sich durch die Teilnahme an dem Wettbewerb auch Tipps für die weitere Entwicklung des Orts.