Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, haben Unbekannte laut Polizei in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim einen Verkaufsstand für Spargel und Erdbeeren aufgebrochen. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Täter „nur“ darin gelagerte Lebensmittel in unbekannter Schadenshöhe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.