„Black & White“ heißt eine Gruppenausstellung renommierter Künstler des deutschen Südwestens, die noch bis 10. März in der Kunsthalle des Herrenhofs in Mußbach zu sehen ist. Fast wie eine Parallelveranstaltung dazu mutet „Der monochrome Blick“ an, eine Schau mit Werken der Hamburger Malerin Tamara Dahlke und des Bildhauers Fabian Ewert aus Königswinter, die von morgen an in der „Art Gallery“ am Stadtplatz in Bad Dürkheim präsentiert wird. Beide Künstler haben sich bei ihren Darstellungen ebenfalls auf die (Nicht-)Farben Schwarz und Weiß fokussiert. Dahlke, hauptberuflich in der Modebranche tätig, beschäftigt sich schon lange mit dem Genre Portrait. Seit etwa vier Jahren arbeitet die Künstlerin dabei konsequent in Schwarz-Weiß und mit Öl. Fabian Ewert dagegen ist mit nicht-gegenständlichen, durch dynamische Formgebung geprägte Reliefs oder Wandskulpturen mit schwarzen Graten und hellen Vertiefungen vertreten. Begleitend zeigen die Galeristen Guenter Hesse Guenter Hornung auch noch Werke weiterer Künstlerinnen und Künstler zum Thema Monochromie. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 1. März, 18 bis 21 Uhr statt. Die Ausstellung läuft bis 13. April.