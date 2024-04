Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung musste ein Mann aus Ellerstadt in der Nacht von Samstag aus Sonntag vom Rettungsdienst untersucht werden. Zuvor hatte er mit einem Wasserschlauch eine brennende Geschirrspülmaschine gelöscht, die auch die darüber liegende Arbeitsplatte in Brand gesetzt hatte. Wie Benjamin Odening, stellvertretender Wehrführer der Ortswehr Ellerstadt am Sonntag mitteilte, waren beim nächtlichen Einsatz um 23.42 Uhr zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Ellerstadt beteiligt. Sie leiteten Lüftungsmaßnahmen ein, bauten den defekten Geschirrspüler aus und untersuchten die angrenzenden Küchenbauteile auf etwaige Glutnester. Der Einsatz war nach 2 Uhr beendet. Der Hausbewohner musste laut Odening nicht ins Krankenhaus gebracht werden, die Familie übernachtete wegen der Verrauchung der Wohnung bei Freunden.