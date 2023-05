Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dachse und andere am Bahndamm zwischen Erpolzheim und Freinsheim lebende Tiere werden nun doch nicht in Fallen gefangen und anschließend gezielt erschossen. Über die geänderte Taktik freut sich insbesondere die Tierhilfe, die alle Hebel in Bewegung setzte, um eine Tötung der Tiere abzuwenden.

Wie Arno Fickus, Sprecher der Kreisverwaltung, auf Anfrage mitteilte, sei es der Bahn nicht gelungen, einen Dachs in den aufgestellten Tierfallen einzufangen. Nun werde nur noch auf die Vergrämungstaktik