Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim und Trainer Christian Schäfer setzten ihre Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison fort. Der 43-jährige Übungsleiter war fast genau vor drei Jahren als Nachfolger von Andreas Schröck gekommen. Zwar konnte Schäfer den Abstieg aus der Bezirksliga nicht mehr verhindern, aber er stieg mit dem Team sofort wieder auf. Als die vergangene Runde abgebrochen wurde, stand Freinsheim auf Platz eins, die diesjährige Hauptrunde beendeten die Blau-Weißen auf Rang zwei. „Wir sind sehr zufrieden mit Christian, der im Verein eine hohe Wertschätzung genießt. Die Mannschaft spielt einen guten Fußball und der Zuschauerschnitt ist deutlich gestiegen. Er ist toll in den FVF integriert, identifiziert sich mit dem Club und investiert unglaublich viel Zeit“, sagt Freinsheims Sportchef Thomas Faßnacht.

Schäfer fühlt sich „ausgesprochen wohl“

„Ich fühle mich in einem top geführten Verein, in dem sich gut arbeiten lässt, ausgesprochen wohl. Struktur und Organisation sind hervorragend, die Verantwortlichen sind kompetent und haben einen klaren Plan“, gibt Schäfer die Blumen zurück. Es werde durchaus auch mal kontrovers diskutiert, aber immer konstruktiv. Ausführlich habe man über die Zukunft gesprochen. Das Ergebnis fasst der Coach in einem Satz zusammen: „Die Mannschaft ist jung und hat hohes Entwicklungspotenzial. Unser Weg ist noch nicht zu Ende.“