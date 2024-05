Die weithin sichtbare Rauchsäule eines brennenden Lastwagens auf der L455 in Fahrtrichtung Großkarlbach hat am Dienstag um 10.43 Uhr die Aufmerksamkeit von Passanten erregt, die daraufhin die Feuerwehr alarmierten. Zunächst war unklar, ob jemand in dem Lkw eingeklemmt und somit in Gefahr ist. Deswegen wurden parallel zwei Rettungswagen und der Rettungshubschrauber angefordert. Die Feuerwehren aus Freinsheim und Weisenheim am Sand rückten mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften an. Vor Ort stellte sich heraus, dass Reifen eines Lkw-Anhängers brannten und sich niemand in Gefahr befand. „Der Fahrer hat geistesgegenwärtig reagiert und den Lkw-Zug auf einem Wirtschaftsweg abgestellt“, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Bodo Wenngatz. Dort hätten die Kameraden mit zwei Trupps unter Atemschutz den Reifenbrand gelöscht. Während des Einsatzes, der bis 11.45 Uhr dauerte, wurde die L455 zwischen Freinsheim und Großkarlbach vorsorglich gesperrt. Die Brandursache und Schadenshöhe sind laut Wenngatz noch unbekannt.