„Vom Wert unseres Bodens“ handelt ein Vortragsabend, zu dem das Klimabündnis Bad Dürkheim am Freitag, 12. April, um 19 Uhr, ins Mehrgenerationenhaus in Bad Dürkheim einlädt. Dabei geht um das Begrenzen der Flächenversiegelung. Zu den „Auswirkungen von Flächenversiegelung aus Sicht des Naturschutzes“ wird Wiebke Pasligh vom Nabu Rheinland-Pfalz ein Kurzreferat halten. Die Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder (Grüne) wird über „Flächenversiegelung minimieren – Gesetzliche Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz und Handlungsspielräume vor Ort“ referieren.

Im Anschluss werden Christine Mathis und Matthias Erstling eine Podiumsdiskussion mit Dürkheimer Stadtratsmitgliedern zu dem Thema führen.