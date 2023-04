Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

WEISENHEIM AM SAND. Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim hat in der Abstiegsrunde mit dem 4:1 (2:0) beim VfB Hochstadt im zweiten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Punktet die Mannschaft so weiter, dann dürfte das Abstiegsgespenst bald vertrieben sein.

Eigentlich muss man damit rechnen, dass die Entscheidung, ob es für den SVW zum Ligaverbleib reicht oder nicht, erst am letzten oder vorletzten Spieltag fällt. Die Teams, die um die Ränge