Ein 46-jähriger E-Roller-Fahrer, der am frühen Mittwochmorgen in Bad Dürkheim kontrolliert wurde, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Laut Polizei zeigte der Fahrer bei einer Kontrolle um 0.15 Uhr in der Altenbacher Straße drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Bei der Durchsuchung der Person konnten fünf Gramm Haschisch sichergestellt werden. Gegen den Rollerfahrer wird wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Da auf dem E-Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht war, muss er sich weiterhin wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.