Reifenflicken und kleinere Reparaturen am Fahrrad ermöglicht rund um das Forsthaus Lindemannsruhe ab sofort eine ADAC-Radservice-Station. Am Mittwoch wurde sie offiziell eröffnet.

Die praktische eineinhalb Meter hohe Säule im Wert von etwa 3000 Euro steht am Straßenrand der L518 in unmittelbarer Nähe des großen Parkplatzes unterhalb des Forsthauses und hat dem einen oder anderen Pedalritter schon gute Dienste geleistet. Denn die Station ist mit allen wichtigen Utensilien wie Werkzeugschlüsseln, Reifenhebern, Schraubendrehern und einer Fußluftpumpe ausgestattet. Derzeit bemühe man sich darum, dass ein bekannter Reifenhersteller auch noch einen Automaten mit Schläuchen aufstellt, erklärt Hüttenbetreiber Dietmar Noss, der als Mitglied im Vorstandsrat des ADAC Pfalz die Station betreuen wird.

Wer ohne Flickzeug unterwegs sei, könne so den defekten Schlauch an der Säule bequem wechseln. Sollte es sich um einen größeren Defekt handeln, könne man auch die ADAC-Fahrradpannenhilfe rufen, um beispielsweise eine gerissene Kette reparieren zu lassen, sagt Volker Kettenring, Vorstandsmitglied des ADAC Pfalz.

Zweiter Standort in der Pfalz

Diese Hilfe, die vom ADAC-Servicemann Kevin Mayer am Einsatzfahrzeug der „gelben Engel“ demonstriert wurde, könnten auch Nichtmitglieder des Automobilclubs in Anspruch nehmen. „Damit sich die Radfahrer im Pannenfall schnell und einfach selbst helfen können, stellt der ADAC dieses Frühjahr vorerst drei Service-Stationen an Radwegen auf, die von Radfahrenden häufig frequentiert werden“, erklärt Kettenring. Der ADAC wolle nach und nach seine Aufgaben vom klassischen Gebiet des Autos und der Pannenhilfe erweitern und im Tourismusbereich tätig werden. Nach einer Säule, die in Contwig montiert wurde, ist die Lindemannsruhe der zweite Standort in der Pfalz. Die dritte Service-Station soll im Juni in Maikammer folgen.

Jürgen Oberholz (FWG), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Freinsheim, spricht von einer hohen Tourismusfrequenz an der Lindemannsruhe und hat neben den Wanderern auch die Radfahrer im Blick. „Ich bin hier sehr oft im Wald und auf meinem Weg beispielsweise nach Höningen beobachte ich zum Teil sehr viele Radfahrer. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt diese Service-Station an der Lindemannsruhe haben“, sagte er.

Jaqueline Braun, Leiterin „Urlaubsregion Freinsheim/Deutsche Weinstraße“, hat beobachtet, dass der Radtourismus in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Deshalb sei die Service-Station mitten im Wald eine große Hilfe.