Mieter im Stadtgebiet können spätestens ab kommender Woche eine Förderung für den Kauf sogenannter Balkonkraftwerke beantragen. Der Stadtrat verabschiedete am Dienstag die entsprechende Förderrichtlinie – und lehnte einen FDP-Vorstoß ab.

Die Förderung pro Anlage beträgt 50 Prozent der Anschaffungskosten und liegt bei maximal 125 Euro. Antragsberechtigt sind Mieter in Wohngebäuden im Stadtgebiet. Erforderlich sind unter anderem Kaufbeleg und eine Bescheinigung des Vermieters. Die Förderung geht auf einen SPD-Antrag aus dem vergangenen Jahr zurück. Finanziert wird sie mit 20.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes.

Die FDP-Fraktion im Stadtrat sieht in der Beschränkung der Förderung auf Mieter den Gleichheitsgrundsatz verletzt, wie Walter Schubert sagte. Ein Antrag der Liberalen, die Beschränkung auf Mieter in den Förderrichtlinien aufzuheben, wurde am Dienstag mit klarer Mehrheit abgelehnt. Die Richtlinien wurden bei drei Gegenstimmen verabschiedet.

Wie Klimaschutzmanagerin Anja Aufschneider sagte, soll es spätestens ab Dienstag kommender Woche möglich sein, über die Website der Stadt Bad Dürkheim einen Förderantrag zu stellen.