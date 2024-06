In Erpolzheim, Freinsheim und Friedelsheim gibt es neue Bürgermeister. Für Matthias Wühl (CDU), Jochen Weisbrod (CDU) und Anja Bletzer (FWG) beginnt mit dem Wahlsonntag ein neues Kapitel. Für den Wachenheimer Stadtbürgermeister Torsten Bechtel (CDU) ist es hingegen schon die vierte Amtszeit. Alle vier konnten sich am Sonntag über gute Ergebnisse freuen.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

