Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen kreuzen die Fußball-Bezirksligisten Rot-Weiss Seebach und SV Weisenheim die Klingen. Nach dem Pokalspiel am Mittwoch steht am Sonntag, 15 Uhr, im Meisterwasental am dritten Spieltag die Partie um Punkte auf dem Programm.

Nachdem die Begegnung der Seebacher in Maxdorf verlegt wurde, können sich die Rot-Weissen mit einem weiteren Heimerfolg in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Doch das dürfte nicht so einfach