Der Impfstoff von Astrazeneca ist am Impfzentrum in der Salierhalle nicht so beliebt wie das Vakzin von Biontech/Pfizer.

Am Montag und Dienstag wurden von 180 zuvor vergebenen Impfterminen rund 30 Termine nicht wahrgenommen. Das sind 16,7 Prozent. „Gründe wissen wir nicht“, teilte Sina Müller, Sprecherin