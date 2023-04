Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frech, unbekümmert, ohne Scheu vor Anleihen aus der Alltagskultur – das ist das Image der Pop-Art, seit sie in den 1960er Jahren in den USA und Großbritannien die Kunstwelt eroberte. Die „Art Gallery“ in Bad Dürkheim präsentiert in ihrer ersten Ausstellung des Jahres nun zeitgenössische deutsche Künstlerinnen und Künstler, die ganz heiter und lässig in die Fußstapfen großer Vorbilder wie Andy Warhol oder Richard Hamilton treten.

Wobei die Bezüge zu Roy Lichtenstein vielleicht noch ausgeprägter sind, denn gerade die Gattung Comic – inzwischen längst selbst zur „neunten