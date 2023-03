Eine Doppelveranstaltung mit dem Kurpfälzer Musikkabarettisten Arnim Töpel erwartet die Besucher am kommenden Wochenende in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg. Dort präsentiert der „Masterbabbler“ am Samstag, 25. März, um 19 Uhr zunächst ein Erwachsenenprogramm und am Sonntag, 26. März, um 11 Uhr dann eines für Kinder und Junggebliebene. Die Abendveranstaltung trägt den Titel „Mei Mussisch – und dem Günda seini“ und ist als Best-of aus den bisherigen neun Soloprogrammen angelegt – wie immer mit blitzschnellen Wechseln zwischen Mundart und Hochdeutsch sowie amüsanten Seitenhieben auf das Alter Ego „de Günda“. Dazu präsentiert der 64-Jährige Lieblingsstücke aus der Pop-, Rock-, Schlager- und Chansonwelt, die ihn geprägt und begleitet haben, von Gus Backus bis „Slade“. Und nicht zuletzt wartet er mit einem neuen Gassenhauer auf: „Hosch du aa ä E-Bike?“. Bei dem Kinderprogramm spielt er am Klavier unter anderem Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“, wobei allerdings alle Tiere Dialekt sprechen. Karten unter 06353 936957, 06353 93053 oder vorverkauf@ehemalige-synagoge-weisenheim.de.