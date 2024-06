Am Samstagabend hat nach Angaben der Polizei ein 61-jähriger Autofahrer aus dem Raum Duisburg in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim einen anderen Wagen beschädigt. Der Unfall passierte beim Ausparken. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem leiteten die Beamten gegen Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und behielten seinen Führerschein ein.