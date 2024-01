Der Haßlocher Landtagsabgeordnete Peter Stuhlfauth führt die Bewerberliste der AfD für den Bad Dürkheimer Kreistag an. Das teilte der AfD-Kreisverband nach seiner Aufstellungsversammlung am Freitag in Haßloch mit.

Kreisvorsitzender Thomas Stephan zeigte sich demnach „sehr zufrieden“ mit dem Ergebnis der Versammlung, die Bundestagsabgeordneter Bernd Schattner leitete. So sorge die Mischung von altbekannten und jungen Gesichtern sowie die Zusammensetzung über den gesamten Landkreis hinweg für Ausgewogenheit. Platz zwei der Liste für die Kommunalwahlen am 9. Juni belegt mit Iris Nieland aus Altleiningen ebenfalls eine Landtagsabgeordnete. Der Kreisvorsitzende Thomas Stephan (Haßloch) wurde auf den dritten Listenplatz gewählt. Ihm folgt der stellvertretende Kreisvorsitzende Frank Jünger (Dackenheim) auf Platz vier.

Kreisvorsitzender Stephan erklärte, die AfD habe einen Mitgliederzuwachs erlebt wie noch nie. „Mit großer Sorge“ sehe man auf die unterfinanzierten kommunalen Haushalte.

Die Kreistagsliste

Peter Stuhlfauth (Haßloch), Iris Nieland (Altleiningen), Thomas Stephan (Haßloch), Frank Jünger (Dackenheim), Franz-Josef Dietzen (Haßloch), Karin Minges (Gönnheim), Wolfgang Kräher (Bad Dürkheim), Ruben Noll (Altleiningen), Thomas Weisbrodt (Haßloch), Holger Köhler (Frankeneck), Beate Ewendt (Bad Dürkheim), Marc Zwing (Elmstein), Harald Heintz (Haßloch), Achim Wilms (Haßloch), Nicole Siebenhaar (Haßloch), Elina Walther (Haßloch), Ralf Schill (Freinsheim) und Ilhami Dastan (Carlsberg).