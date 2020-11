Im Landkreis Bad Dürkheim sind seit Mittwoch 44 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das bringt den Kreis auf einen Inzidenzwert der pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle von 91,2. In Neustadt sind 16 Neuinfektionen hinzugekommen. Das bedeutet, dass im Kreis seit Beginn der Infektion 761 und in Neustadt 262 Personen positiv auf das Virus getestet wurden. Aktuell sind im Kreis noch 167 aktive Infektionen bekannt, in Neustadt sind es 194.

Patienten der Sozialstation betroffen

Unterdessen sind zwei Patienten der Christlichen Sozialstation Bad Dürkheim/VG Freinsheim am Covid-19 erkrankt. Das hat die Vorstandsvorsitzende Ulla Hoffmann mitgeteilt. Ein Patient werde im Krankenhaus behandelt, ein weiterer werde zu Hause weiter von der Sozialstation betreut. Zwei Mitarbeiter der Einrichtung seien vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden, eine weitere Mitarbeiterin habe sich freiwillig in Quarantäne begeben.

Weitere Fälle in Einrichtungen

Dem Gesundheitsamt sind zudem weitere Einrichtungen im Kreis gemeldet worden, in denen es positive Testergebnisse gab: Im AWO Seniorenheim Lambrecht sind es eine Mitarbeiterin und zwei Bewohner. Weiteres Personal und Bewohner werden getestet, in der Einrichtung besteht Besuchsverbot. In der Lebenshilfe Bad Dürkheim wurde eine Betreuerin positiv getestet, eine Wohngruppe ist Quarantäne. Im Kindergarten „Kunterbunt“ in Kindenheim war ebenfalls eine Mitarbeiterin „positiv“, laut Kreisverwaltung gelten alle Kinder und Erzieherinnen als enge Kontaktpersonen und sind in Quarantäne. In Der Kita „Wiesenpfad“ in Hettenleidelheim ist eine Erzieherin positiv getestet worden und deshalb eine Gruppe in Quarantäne. Die engen Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt. Sie werden laut Verwaltung persönlich informiert. Bei Fragen können sich Eltern oder Angehörige per E-Mail an das gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de wenden.