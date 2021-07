40 frisch gekürte Kultur- und Weinbotschafter der Pfalz wollen ihre Heimat zum Erlebnis machen. Unter ihnen werben neun für die Region Bad Dürkheim.

Staatssekretär Andy Becht, die Pfälzer Weinprinzessin Dorothea John und der Direktor des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz, Günter Hoos überreichten den Absolventen am Dienstag im Weingut Marienhof in Flemlingen ihre Zertifikate. „Vor über 20 Jahren wurde die Idee dieser besonderen Gästeführer geboren, die zum Erfolg des Weintourismus beitragen“, so der Staatssekretär. Die zertifizierten Botschafter organisieren pfalzweit Erlebnisprogramme, Landschafts- und Weinbergsrundgänge sowie Kellerführungen.

Neu dabei sind Petra Bauer, Annett Pfannebecker, Andrea Reinhardt, Axel Wohlfahrt sowie der Kunstvereinsvorsitzende Karlheinz Brust für Bad Dürkheim, Lydia Behrens-Ullmann für Wachenheim, Roger Grun für Freinsheim, Marc Wigand Pointner für Weisenheim am Sand und Jürgen Hanewald für Kallstadt.