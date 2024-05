Gegen 2 Uhr hat am Donnerstag laut Polizei ein Unbekannter in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Friedelsheim einen dort abgestellten Dacia Sandero demoliert. Der Täter beschädigte zwei Reifen des Autos und schüttete Farbe über die Motorhaube. Eine Beschreibung liegt nicht vor, doch er soll sich mit einem grauen SUV vom Tatort entfernt haben. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.