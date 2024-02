Im Jahr 773 ist Grethen – mittlerweile Grethen-Hausen – „vermeintlich“ erstmals urkundlich erwähnt worden. Das besondere Jubiläum des Bad Dürkheimer Ortsteils wird am Sonntag, 25. Februar, um 15 Uhr mit dem „Festakt 1250 Jahre Grethen ???!!!“ in der protestantischen Kirche gewürdigt. „ Dies ist Anlass, in einem Festakt die Geschichte Revue passieren zu lassen und die heutigen Säulen der Ortsgemeinschaft Grethen-Hausen darzustellen“, erklärt Ortsvorsteher Dieter Walther. Musikalische gestalten der katholische Kirchenchor, das Saxofon-Quartett mit Musikern der Stadtkapelle sowie Georg Sieder an der Orgel die Veranstaltung. Begleitend werden zwei Ausstellungen gezeigt: „Grethen-Hausen im Bild“ in der protestantischen Kirche und „Grethen 1250 Jahre???!!!“ im protestantischen Gemeindehaus. Die Ausstellungen sind vom 25. Februar bis zum 23. März jeweils sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Die Leihgaben hierfür kommen von der Museumsgesellschaft, dem Stadtmuseum und von Grethener Vereinen sowie Bürgern, berichtet Walther.