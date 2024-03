Hochzeitslocation Raum Bruchsal. Eine besonders traumhafte Hochzeitslocation im Raum Bruchsal findet sich im idyllischen Zeutern im Kraichgau. Das Castillo del Mar bietet eine romantisch-ländliche Atmosphäre - in dieser Location lässt es sich unbeschwert feiern.

Das Castillo und das umliegende Areal ist perfekt für Feiern mit 70 bis 140 Personen geeignet. Der außergewöhnliche Ort und die professionelle Organisation eines Festes bis ins Detail bereit den Gastgebern und deren Gästen wunderbare und unvergessliche Momente. Ob Hochzeit, Familienfeier oder Firmenfest – Castillo del Mar ist die Location, die alles bietet, was ein Fest perfekt und unvergessen macht. Das Event-Personal schafft optimale Rahmenbedingungen für die Traumhochzeit, das Jubiläum, den Event, den Geburtstag oder die Weihnachtsfeier. Die Personen, um die es sich an diesem besonderen Tag alles dreht, das Hochzeitspaar, sollen den besonderen Tag ihrer Trauung genießen können. Die Gastgeber feiern genauso unbeschwert wie ihre Gäste. Um alles andere kümmert sich das Team der Eventlocation Castillo del Mar mit exzellenter, vielseitiger Küche und bestem Service.

Jetzt Verfügbarkeit der Location anfragen: 0151 55024550 oder info@castillodelmar.de

Exklusive Location für Hochzeiten in der Region Bruchsal

Wer im Castillo del Mar den schönsten Tag des Leben feiern möchte, dem offenbart sich eine exklusive und gleichzeitig urgemütliche Hochzeitslocation. Der Weinort Zeutern, Teil des Ortes Ubstadt-Weiher im nördlichen Zipfel des Landkreises KA, mit seinen Reben an den schönen Kraichgauhügeln, liegt circa 15 Minuten von Bruchsal und gute 30 Minuten von KA entfernt. Fernab der Alltagshektik lässt es sich im schönen Castillo mit Pagodenlandschaft und toskanischem Areal unbeschwert bis in die frühen Morgenstunden feiern. Für Übernachtungsmöglichkeiten hält das Event-Team sehr gute Hotel-Empfehlungen in der Nähe zur Verfügung und freut sich darauf, allen Gästen einen ganz besonderen Tag ausrichten zu dürfen. Das Castillo del Mar ist als Eventlocation ein phantastischer Platz für Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Tagung, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern, aber auch private Feiern, wie Geburtstage und weitere größere Familienfeiern. Die Kombination aus Gemütlichkeit und Gastfreundschaft lässt alle sich hier sofort zu Hause fühlen. Castillo del Mar gehört zu den Top-Eventlocations in der Umgebung KA, Bruchsal, Ettlingen, Durlach und dem gesamten Kraichgau und ist insbesondere eine besonders passende Hochzeitslocation.

Auch im Innenbereich bietet das Castillo del Mar, die Hochzeitslocation bei Bruchsal, zahlreiche Gestaltungs- und Dekorationsmöglichkeiten für seine Gäste Castillo Del Mar

Ein rauschendes Fest

Jede Hochzeit ist auch für das Eventteam eine Herzensangelegenheit. Ziel ist es immer, den Tag für die Gäste zu einem unvergesslichen Ereignis in dieser Hochzeitslocation (Raum Bruchsal) zu machen. Einfach in die phantasievolle Welt eintauchen, sich von den Ideen im Castillo del Mar inspirieren lassen, auf die große Event-Erfahrung und professionelle Organisation vertrauen. So kann die hervorragende Küche in vollen Zügen genossen werden und die Gäste fühlen sich in diesem Hochzeits-Ambiente pudelwohl. Kompromisslose Perfektion ist das Credo dieser besonderen Location!

Freie Trauung im Castillo Del mar

Auf dem wunderschönen Areal können sich die Hochzeits-Paare auch trauen lassen. Diese Art der Trauzeremonie ist - wie die Trauung in der Kirche - rechtlich nicht anerkannt. Den rechtlichen Rahmen gibt die standesamtliche Trauung. Die freie Trauung in dieser Event-Location hingegen bietet dem Hochzeits-Paar alle Freiheiten, denn die Zeremonie kann komplett nach eigenen Wünschen und ganz individuell gestaltet werden. Im toskanischen Garten steht der elegant-romantische Pavillon für die freie Trauung bereit. Auf Wunsch kümmert sich das Event-Team auch um Trauredner oder Pastor. Das Hochzeits-Paar kann seinen Ideen freien Lauf lassen, viele persönliche Details integrieren oder vom großen Erfahrungsschatz des Teams aus vielen hundert Trauungen profitieren und das Ja-Wort wird in perfekter Location gegeben - sie man sich eine Hochzeit im Freien wünscht.

Tolles Ambiente der Eventlocation trifft Gaumenfreuden

Das ist nicht nur das Motto, es ist auch der Baustein für jede gelungene Veranstaltung oder ein rauschendes Fest. Feiern bis in die frühen Morgenstunden hinein. Eigens mit einer Tanzempore, Bars mit einer großen Auswahl an alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, darunter eine Vielzahl feinster Liköre aus hauseigener Herstellung, die begeistern, sowie dem hauseigenen Craftbeer. Die großzügigen Terrassen- und Grillflächen laden zum gemütlichen Beisammensein ein. Wer beim Feiern zwischendurch mal eine Pause braucht, macht es sich in stylischen Loungemöbeln bequem oder genießt einen kleinen Spaziergang auf dem umliegenden Event-Gelände. Für das Gelingen einer Feier ist das kulinarische Erlebnis von großer Bedeutung. Das ist einer der Gründe für den Erfolg als beliebter Veranstaltungsort im Raum Karlsruhe-Bruchsal. Egal ob Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, vegetarisch oder vegan: von der gutbürgerlichen Küche bis hin zu Haute Cuisine - immer und alles mit dem Credo des Castillo del Mar: "Küche mit Herz" Das gesamte Fischangebot und die exzellenten Feinkostsalate bezieht die Eventlocation Castillo del Mar aus der Fischmanufaktur "Alte Fischerei" - handgemachte Delikatessen, täglich frisch zubereitet. Seit mehr als 25 Jahren steht die Alte Fischerei für Exklusivität, höchste Qualität und Perfektion. Und das erwarten die Location Castillo del Mar auch von seinen Lieferanten. Beste Catering-Qualität für besondere und abwechslungsreiche Menüangebote. Den Hauptgang kann man aus fünf verschiedenen Buffetvorschlägen wählen oder das Eventteam stellt das Menü individuell nach den Gäste-Wünschen zusammen. Ein Vorspeisenbuffet mit Spezialitäten der Königsklasse und ein tolles Dessertbuffet dürfen selbstverständlich bei einer Hochzeitsfeier oder anderem Anlaß nicht fehlen. Auch Gäste, die die vegane Küche bevorzugen, sind im Castillo del Mar bestens und abwechslungsreich versorgt. Das einmalige Getränkepaket, als Pauschale pro Person zum fairen Preis, lässt keine Wünsche offen.

Kontakt zur Hochzeitslocation Bruchsal:

CASTILLO DEL MAR

Per Telefon Verfügbarkeit der Location anfragen: 0151 55024550

Per Mail Verfügbarkeit der Location anfragen: info@castillodelmar.de

Anfahrt:

Industriestraße 70-72

76698 Zeutern

Baden-Württemberg

Eventlocation Castillo del Mar im Internet: castillodelmar.de

