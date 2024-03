Fahrradwerkstatt Speyer. Stiller Radsport in Speyer ist mit der eigenen Fahrradwerkstatt für die Kunden ein verlässlicher Partner. Der Tipp: Richten Sie vorab Ihre Anfrage nach einem Termin an das Fahrradgeschäft - telefonisch oder per E-Mail. Für eine Fahrradreparatur oder auch Inspektion ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Fahrradreparatur in Speyer: Profis am Werk

Radfahrer können sich auf das große Know-How der Monteure in der Fahrradwerkstatt Speyer verlassen. Sie sind echte Profis bei allen Reparaturen an Gravelbikes, Mountainbikes und Co. Auch für E-Bikes sind hier Profis am Werk und reparieren die Fahrräder zur Zufriedenheit ihrer Kunden.

Fahrradwerkstatt: Termin telefonisch oder online vereinbaren

Bei jeder Anfrage und Annahme - telefonisch oder online - werden bei Stiller Radsport in Speyer die Angaben der Kunden für die Fahrradreparatur notiert. Entsprechend werden in der Fahrradwerkstatt Speyer die Arbeiten ausgeführt. Falls während der Fahrradreparatur oder Wartung zusätzliche Probleme auftreten, die höhere Kosten verursachen, nimmt der Betrieb noch einmal mit dem Auftraggeber Kontakt auf.

Tipp: Perfekte Pflege - Vor der Reparatur des Fahrrads beachten

Wer sein Fahrrad für den Reparaturservice oder die Inspektion abgibt, sollte einige Hinweise beachten:

Kunden sollen ihre Fahrräder ohne Zubehör wie Kindersitze, Körbe oder Schlösser in das Geschäft bringen.

Der Räder sollen sauber sein, um die Reparatur nicht zu erschweren: Mängel können durch Schmutz verborgen bleiben. Falls die Rad-Profis ein Rad reinigen müssen, kostet das extra.

Spezielle Schlüssel oder Werkzeuge sollen mitgebracht werden, um besonders gesicherte Bauteile wie Akkuschlösser, Radschlösser oder Pitlock-Achssicherungen zu entfernen.

Nach der Reparatur des Rades werden die Kunden angerufen. Gemeinsam wird ein Abholtermin vereinbart.

Der Betrieb repariert nur Fahrräder aus dem Fachhandel: Manches Fahrrad wird deshalb auch nicht repariert: Zum Beispiel ein minderwertiges Fahrrad oder ein nicht komplett montiertes Fahrrad, das online gekauft wurde. Oder wenn Ersatzteile nicht lieferbar sind und man bei Stiller die Fahrräder deshalb nicht warten kann.

Nicht angenommen werden Dreiräder, Liegeräder oder Lastenräder. Dafür fehlen die Montageständer.

Ersatzteile fürs Fahrrad: Im Fahrradladen oder online kaufen

Das Fahrradgeschäft in Speyer verkauft die gesamte Bandbreite an Fahrradzubehör. Das Angebot erstreckt sich über Beleuchtung, Flickzeug, Fahrradcomputer, Schlösser, Felgen, Ketten, Sättel, Reifen, Schaltungen zum Beispiel von Shimano, Bremsen, Fahrradständer, Werkzeug, Handschuhe, Regenbekleidung, Schutzbekleidung und Helme. Ein Spezialgebiet sind Fahrradtaschen von Ortlieb. Das Sortiment umfasst Taschen für den Arbeitsalltag, das Einkaufen und den Fahrradurlaub. Für das Geschäft wie für die Online-Bestellung gilt: Alle Artikel können schnell und leicht beschafft werden. Zu Radfahrern, die über die Homepage kaufen, ist die Lieferung per Post oder Paketdienst nur kurz unterwegs und wird schnell nach Hause geliefert.

Neue Fahrräder vom E-Bike und Mountainbike bis zum Tourenrad und Hollandrad

Das Fahrradgeschäft verkauft die ganze Bandbreite an neuen Fahrrädern: E-Bikes, Tourenräder, Trekkingräder, Mountainbikes, Gravelbikes, Hollandräder und Kinderräder. Alle Fahrräder sind mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und von namhaften Herstellern.

Fahrradwerkstatt Speyer: Schnell zu neuen Bremsen und Co.

Die Kunden kommen aus der ganzen Umgebung von Speyer zu dem Händler, dessen Geschäft sich mitten in der Stadt und unweit der Fußgängerzone befindet. Es ist aber auch über die B9-Abfahrt zügig zu erreichen - zum Beispiel auch aus Ludwigshafen oder Germersheim. So ist die Fahrradwerkstatt auch in dieser Hinsicht eine gute Adresse, um sein E-Bike, Stadtrad oder Mountainbike reparieren und zum Beispiel Bremsbeläge austauschen zu lassen. thk

Kontakt

Stiller Radsport

Gilgenstr. 24

67346 Speyer

Telefon: 06232 75966

E-Mail-Adresse: info@stiller-radsport.de

Website: www.stiller-radsport.de

Öffnungszeiten

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 12:30 und von 14 bis 18 Uhr. Samstag von 10 bis 14 Uhr, Sonntag geschlossen.

Anfahrt zur Fahrradwerkstatt Speyer: